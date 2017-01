Svenska tonåringar sover för lite

Dagens svenska tonåringar har betydligt senare vanor än under 1980-talet.



I studien jämförs sovvanorna hos 11-, 13- och 15-åringar under perioden 1985-2013. Resultaten visar att fler lägger sig sent i alla åldersgrupper, efter klockan 23 på vardagskvällar.

En bakomliggande orsak tros vara den ökande tillgången till medier via datorer, mobiltelefoner och surfplattor, samtidigt som föräldrarna inte vet vad som sker inne på ungdomarnas rum, rapporterar P4 Värmland.

Barn och unga i åldern 6-14 år behöver sova mellan 9-11 timmar per natt och 15-åringar mellan 8-10 timmar per natt.