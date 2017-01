Henrik Niva är tornedalingen som sedan ett år är tillbaka i norr – efter många år i Stockholm och i Australien.

Som Veckans Färsking har han hörts förut med låtarna Citylimits 2014 och Turf War General 2015. Nu är han tillbaka med låten The Tower som kommer att följas upp med fullängdsalbumet On and Off som håller på att färdigställas.

Programledare: Anna Fjellström

Tekniker: Sven Nordström