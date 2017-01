Experten: Alla borde ha ett personligt varumärke

Alla som ska skriva en konkurrenskraftig jobbansökan borde ha den kunskapen, anser hon.

Kursen Branding You, som handlar om att vässa sitt "personliga varumärke" har alltid ett högt söktryck. Det är många som inte kommer in, som ändå kan vara hjälpta av kunskapen, menar Mia Oldenburg och Tim Foster som därför skrev en bok, med just titeln Branding You, som kommer ut i dagarna.

– Mycket handlar om att lära känna sig själv och kunna lyfta de egenskaper som arbetsgivaren efterfrågar i sin ansökan, säger Mia Oldenburg.

Hon själv gillar koncisa och professionella ansökningar, som ändå sticker ut i bemärkelsen att den arbetssökande kan exemplifiera hur de rätta egenskaperna faktiskt finns där.

– Förbered exempel som visar att du faktiskt lyckats med saker, som du kan berätta om under en anställningsintervju. Annars är det ju bara floskler.