Monroy debuterar med r’n’b-doftande poplåt

Sällan har vi hört en sådan färdig artist röstmässigt i en debut som Anna-Sofia Monroy eller Monroy som hon kallar som artist.

Tillsammans med låtskrivarna David Lindgren Zacharias, Adam Rickfors och Olle Nyman har hon varit med och skapat en r’n’b-doftande, tung och elektronisk poplåt.

Anna-Sofias röst för tankarna till både Zara Larsson och en ung Rihanna med sin unga kaxighet, röststyrka, ett schysst vibrato och träffsäkra wailingar.

Det enda som låten skulle behöva för att bli en bred hit är en bra remix i snabbare tempo som skulle kunna ta den till världens alla dansgolv!

Om artisten känns bekant är det inget konstigt. Anna-Sofia har under de senaste åren inte missat en chans att utvecklas som artist och deltagit i ett flertal lokala musikevenemang, pedagogiska musikverksamheter och tävlingar.

Hon har även en egen Youtube-kanal där hon la ut videos där hon la ut egna tolkningar på andras låtar. Via den kanalen upptäcktes hon av tv-produktionen Idols redaktion. En resa som tog henne till topp tio i Idol 2015.

Anna-Sofia fyller 18 år i vår och med ett rykande färskt uppdrag som programledare på Disney Channel i ett nytt program - The Club Radio samt singeln Believe under artistnamnet Monroy på gång, kan vi vara säkra på att detta är en tjej vi kommer att se och höra mer av.

