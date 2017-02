"Allvarligt" - kostnaderna för representation ökade i Sametinget

– Jag ser ju allvarligt på att när man har ett sparbeting faktiskt låter medlen gå till representation. Vi har så många viktiga frågor som det är viktigt att det finns medel till, säger Marita Stinnerborn, partiledare för Guovssonásti.

För fyra år sedan gjorde Sametinget av med 50 000 kronor på representation. Två år senare hade man nästan femdubblat siffran, 235 000 kronor. Och i fjol gick det drygt 150 000 kronor till representation - tre gånger så mycket som mandatperiodens första år.

Håkan Jonsson, Sametingets styrelseordförande, ser inga problem med ökningen.

– Att den har ökat det innebär att vi har åstadkommit otroligt mycket under de här åren. Jag menar vi har satt igång fyra-fem stora projekt som behöver konsultation med den samiska allmänheten och med samiska riksorganisationer. Så att det här är egentligen inget konstigt, säger han.

Men under samma period har Sametinget alltså haft budgetunderskott, inte förrän nu vid årsskiftet nådde man plusresultat - men då krävdes det att man slopade näringslivskonferensen, kompetensutveckling till personal och att man höll inne flera tjänster på språkavdelningen.

Håkan Jonsson tycker ändå att den ökande kostnaden för representation är motiverad.

– Vi har regelbundna möten med den samiska allmänheten kan man säga, å det är där representationen kommer in, att den har ökat, säger han.

Representationskostnaderna under den här mandatperioden, som tar slut i och med årets val, är ändå lägre än under den förra mandatperioden i Sametinget. Då låg de årliga kostnaderna på i snitt 266 000 kronor per år.