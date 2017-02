Veckans färsking: Retroinspirerad syntpop med Brita Kristina

Brita Kristina från Umeå fann kärleken, ett nytt sound och affärsidé i Piteå. Eller Kicki Fagerlund som artisten Brita Kristina kallar sig om du träffar henne.

Kicki jobbar idag heltid med musiken och förutom artistprojektet Brita Kristina driver Kicki även bolaget Lucky Star Creative Agency. Ett bolag vart idé är att skapa ett unikt soundtrack till alla som vill ta sin kommunikation ännu ett steg längre och ta reda på hur deras varumärke låter, inte bara hur det ser ut, så kallat ”music branding”.

Låten Neon Light som är denna veckas färsking är hämtad från Brita Kristinas senaste platta om släpptes under hösten 2016. Den är även i gott sällskap där med låtar som Is it True som var Veckans färsking redan i oktober 2015 och It’s time to go som var med i lokala finalen av Svensktoppen Nästa förra året. Albumet Broke and Restless består av låtar skriva under en längre period som plockats ihop och fått en helgjuten, elektronisk och 80-talsdoftande kostym.

Neon Light är en tung, syntlåt med tydliga popmelodier och element som för tankarna till Depeche Mode, men också till Abba och Madonna. Ett sound så retroinspirerat och fyllt med hämningslösa, härliga hyllningar till 80-talet - att det sticker ut!

Har du en ny låt på gång? Vill du ha den med i Veckans färsking i P4 Norrbotten? Hör av dig till oss!