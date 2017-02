Krånglande utrop av busshållplatser problem för synskadade

Än så länge har inte bussbolaget kommit till rätta med problemen - fast LLT säger att man har tagit synpunkterna på allvar.

Och synskadade Karin Sundbaum tycker att det är tråkigt att högtalarna inte går att lita på.

--Dom kan vara igång, men ha alldeles för låg ljudvolym, säger Karin Sundbaum.

Och vad får det till följd då för ditt bussresande?

--Att man åker mindre buss, förklarar Karin Sundbaum.

Både i sitt jobb som ombudsman och som privatperson är Karin Sundbaum är beroende av att kunna åka mycket buss, både lokalt och regionalt.

Frågan om de krånglande automatiska hållplatsutropen ombord på lokalbussarna i Luleå har tagit upp flera gånger i det kommunala tillgänglighetsrådet av Synskadades riksförbund, men än så länge är frågan inte löst.

Anna Kowal, relativt nytillträdd marknadschef på Luleå Lokaltrafik AB, LLT, konstaterar att de krånglande utropen är ett problem - och att man också behöver allmänhetens hjälp.

--Det är någonting som vi tittar på och går igenom på varje buss. Vi har det som rutin. Och därför är det jätteviktigt för oss att när det här uppstår att man felanmäler det här: alltså via mejl, går in på info eller ringer och säger att jag åkte den här bussen, den här tiden. Och att vi får veta det. Eller att man då pratar med föraren så föraren kan lämna in det till verkstaden, säger Anna Kowal.