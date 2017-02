Delad poäng i mötet Kalix Bandy-Tillberga

När sista omgången i elitseriebandyn avgjordes hade Tillberga målet att besegra Kalix på bortais samtidigt som Hammarby skulle vinna över Sirius, ja då hade Tillberga sluppit kvalserien. Men nu blev det inte så eftersom Kalix kämpade till sig en poäng och Sirius vann stort över Hammarby på bortais.



Matchen som inleddes frejdigt från bägge håll visade på att lagen var sugen på poäng. Och det var hemmalaget och Mikael Jansson som inledde målskyttet efter att påpassligt petat in en hörnretur. Sedan följde en period när man slarvade i passningsspelet och formligen bjöd Tillberga på tre mål och i halvtidsvilan hade gästerna en 1-4 ledning att spela på.



När så Johan Sundqvist reducerade på hörna knappt tio minuter in i andra fick hemmalaget luft under vingarna. Jimmy Berglund tog fram stora kanonen när han på frislag från 40 meter satte reduceringen till 3-4 i krysset bakom Tillberga målvakten Kevin Sterner.



När klockan visade på 93 tog Kalix timeout i samband med en hörna, och där bestämde man att prova en hörnvariant och glädjen var total när det lyckades och Simon Viklund lurade Tillberga ruset med att istället för att skjuta, ta emot bollen och runda försvaret för att sedan lägga in den vid stolpen och fastställa resultatet till 4 - 4.