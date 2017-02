Hon blev deprimerad när hon fick barn

Hembesök av en barnmorska med fokus på den som fött barnet vore ett sätt att lättare upptäcka förlossningsdepression, men bara några få landsting erbjuder det idag.

Josefina Strålberg blev deprimerad när hon fick sitt första barn, dottern Alice. För henne tog det fyra år innan hon sökte hjälp.

– Det var så jobbigt så det går inte ens att beskriva. Alla har väl haft en sån där dag då man bara vill ligga i sängen, men det var ju så varenda minut, säger hon.

Ungefär en av tio nyblivna föräldrar drabbas av förlossningsdepression. Barnmorskeförbundet tror att man skulle kunna få hjälp snabbare om det inte vore upp till mammorna själva att söka hjälp, som det är i dag.

De vill att alla nyblivna mammor ska få tre inplanerade återbesök på mödravården, som även ska kunna erbjudas i hemmet.

P3 Nyheter har kollat vilka landsting som idag erbjuder hembesök med fokus på mamman, och det görs bara i 3 av 21 landsting.

Just nu pågår en satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Det är regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, som gemensamt satsar på att ta fram en bättre förlossningsvård. När det gäller just eftervården för mammor håller Socialstyrelsen just nu på med en kartläggning om det.

Josefina tror att om hon hade haft inplanerade besök med sin barnmorska även efter förlossningen, så hade hon kunnat få hjälp mycket tidigare.

– Det hade jag nog blivit hjälpt av, i mitt fall så hade jag känt att jag lättare skulle kunna uttrycka det jag kände. Det hade kanske inte behövt gå så långt, avslutar hon.