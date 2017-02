Pianisten Mårten Landström om att spela en 23 minuter lång klassisk konsert utan noter

Då det under gårdagen var konsert i Piteå, ropades Norbottensmusikens pianist Landström in tre gånger och publikens förtjusningen visade ingen ände. Ikväll ser han fram emot konserten i Luleå och erkänner att Sainte-Saëns andra konsert har varit en utmaning att studera in.

- Jag började i somras och det svåraste är att lära sig allt utantill, eftersom jag egentligen har dåligt minne.

Mårten Landström bjuder P4 Norrbottens lyssnare på ett smakprov på den dynamiska och utrycksfulla konserten - och undertecknad kan intyga att noterna som stod på flygeln, dem ägnade han inte ens ett ögonkast.