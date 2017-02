Diamantjakten börjar i sommar

Anders West, företagets vd tror inte diamantjakten kommer att märkas så mycket:

– Vi kommer att märkas mindre än bär plockare om jag säger så, hittar vi diamanter, då kommer Haparandaborna att märka det i den betydelsen att det kan ju bli lite jobb.

Men Anders West betonar att chansen att hitta ädelstenar väster om Kukkla är väldigt liten.

– Vi vill kolla upp vad som finns under dessa myrar, det är allt.

Och det kommer att ske genom att prov tas för hand från bäckar och moränmark för att se om det finns spår av bergarten kimberlit.

– Då kan det vara ett tecken på att det finns diamant, men det behöver inte finnas, det finns inte diamant i alla kimberliter.

En rad försök att hitta diamanter har gjorts i Sverige. För ett 20-tal år sedan sökte ett australiensiskt företag, Alcaston mining undersökningstillstånd för i stort sett norra halvan av landet, och kring 2010 sökte svenska företaget North star diamond i Timråtrakten efter att fynd av kimberlit gjorts där, men några diamanter hittades aldrig.

Rapporter om ett fynd i Lannavaaratrakten väckte stor uppmärksamhet i slutet av 1990-talet, och när Sveriges geologiska undersökning, SGU, undersökte det bekräftades att det handlade om diamant, berättar Erik Jonsson, statsgeolog vid SGU:

– Däremot har vi ingenting som säkert bekräftar varifrån de diamanterna kom.

Så man vet inte om de kom från svensk berggrund?

– Nej, i och med att vi inte kunnat se någon förekomst i berggrund eller ens kunnat ta fram det under kontrollerade former under en vaskförekomst kan man inte säga det.

Så vad tror Erik Jonsson om chansen att hitta diamanter väster om Kukkola?

– Ja, utifrån vad jag vet så är den nog ganska måttlig, är jag rädd.

Och Anders West är medveten om det.

– Antagligen är det ingenting, men det får vi se när vi kollat.

Det enda bekräftade diamantfynden i svensk berggrund har gjorts i Jämtland, och det handlar om så kallade mikrodiamanter som är så små att de inte är synliga för ögat.