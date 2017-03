Nu i P4: Simon Zion live med Veckans färsking

Känns namnet igen så kan vi ge ledtråden att Simon knep tredjeplatsen i Idol 2015.

Titelspåret på den nya EP:n Where Do We Go From Here, som också är denna veckas färsking, är en lättillgänglig, folklig låt med en text som lämnar tolkningen öppen för lyssnaren om den vill tolka in orden i sitt eget liv eller sätta dem i ett större perspektiv om vad som händer i världen just nu.

– Det är en klassisk poplåt med indievibrationer som föddes utifrån det drivande gitarr-riffet som bygger genom låten, berättar Simon Zion själv.

– Jag och producenten Måns Lundberg ville fånga det tidlösa i musiken, kombinerat med ett fräscht ”don’t try too hard”-sound som kommer prägla år 2017.