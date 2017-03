Officersförbundet: Oacceptabelt med dödsolyckor

I går kväll gick en bandvagn genom isen under en militärövning utanför Boden.

– Varje olycka som inträffar är en olycka för mycket, säger Lars Fresker ordförande i Officersförbundet.

Under 2000-talet har flera allvarlig olyckor inträffat inom Försvarsmakten. Till exempel så omkom sex personer 2003 när en helikopter störtade i Göteborgs skärgård under en övning och i maj 2008 sköts en värnpliktig till döds under en övning på Utö.

Enligt Lars Fresker utreds varje olycka noggrant för att man ska kunna dra lärdom och förhindra fler olyckor.

– Man får aldrig säga att det är en normal del av verksamheten att dödsolyckor inträffar, vi måste ha en tydlig nollvision. Vi måste kontinuerligt diskutera säkerheten och låta säkerheten gå först på övningar, säger Lars Fresker.