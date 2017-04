Kaptenen stannar i Boden Handboll

– Annica är en stor profil och ledargestalt i Boden Handboll, så därför är det oerhört glädjande att hon väljer att fortsätta sin handbollskarriär, skriver klubben i ett pressmeddelande.



Nio spelare är nu klara från den gångna säsongen då Boden kvalade sig kvar i högsta serien SHE

som kom nia i SHE.



Klara: Emmy Nordmark, Annica Ölén, Viktoria Polshikova, Sofie Svarrer Hansen, Ekaterina Lubjanaia, Marina Lopes, Lisa Hansson, Sara Nordström, Emma Petersson.



Tränare blir Per Johansson och Kenneth "Kekke" Harlin och klubben har också gjort klart med fystränare Carin Hansson samt målvaktstränare Marcus Björnfot.