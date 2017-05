Vårkänslor i Vassijaur med snowboard från taknocken

Då P4 Norrbotten efterlyste vardagslyx skickade Åsa Blind Berg in en bild på stugan i Vassijaure där hon just skottat fram fönstret eftersom det drevat in så mycket snö; och lyxen handlade om att komma till stugan och efter skottningen belöna sig själv med en god middag i stugvärmen.

Men även om det ännu är tillräckligt mycket snö för att ungdomarna ska kunna göra en snowboardbacke från taknocken så har vårkänslorna helt klart tinat fram, hälsar Åsa från Vassiajaure.

– Det är nu i början av maj vi har vår finaste tid här i stugen.