Hundratals flyktingar gömda i Norrbotten

Ingen vet alltså exakt hur många gömda flyktingar som det finns i dagsläget i Norrbotten, men i takt med att fler avslagsbeslut avgörs så väntas antalet öka kraftigt. Det visar Migrationsverkets nationella prognos, men även bedömningar som görs av gränspolisen. Framför allt beroende på den stora gruppen asylsökande som kom häromåret.

--Ja, allting talar för att den här gruppen kommer öka i storlek i Sverige, det säger Patrik Engström, nationell chef för gränspolisen som sköter den så kallade inre utlänningskontrollen i Sverige.

Enligt Migrationsverkets siffror är det totalt 2555 asylsökande som under åren 2014, 2015 och 2016 har avvikit i de fyra nordligaste länen. De allra flesta i samband med avslagsbeslut. En del av de här personerna kan ha lämnat landet på egen hand eller gömmer sig i någon annan del av Sverige, men sannolikt handlar det således om flera hundra personer som på ett eller annat sätt gömmer sig i Norrbotten.

Enligt gränspolisens uppgifter är det åtminstone 880 asylsökande i de fyra nordligaste länen som gömmer sig - och där ärendena inte hunnit avskrivas vilket de gör efter 4 år.

Sveriges Radios reporternätverk har under den här våren träffat 84 gömda flyktingar över hela landet. I syfte att skildra deras vardagsliv och hur livet som gömd är.

Två av de här personerna är det pakistanska paret Shamim och Qayyum här i länet som efter avslagsbeslutet för någon månad sen lever under knappa omständigheter och saknar egentlig bostad.

--We put the food, because outside temperature is freezing, so we put my food in plastic bag and hang outside.

Vi står vid ett fönster i en tvättstuga - någonstans i Norrbotten. 53-årige Qayyum öppnar och visar hur han brukar hänga kylvaror och rester som blir över från dagens måltid, utanför i en plastpåse utanför fönstret.

Det är fortfarande nattkallt och bröd brukar de försvara i snön, åtminstone fram tills rätt nyligt. Då höll det sig fräscht länge.

Oftast äter paret Shamim och Qayyum bara en gång om dan. Och det funkar inte så bra eftersom Shamim är diabetiker och hennes blodsockervärden flukturerar alldeles för mycket, enligt läkarna.

Efter ett avslagsbeslut är det många som blir av med sin bostad och dagsersättning, på samma sätt som som Qayyum och Shamim har blivit. Det hårdare regelverket har införts för att fler asylsökande som får avslagsbeslut ska samarbeta och vilja återvända frivilligt.