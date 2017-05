Sjöfartsverket om miljönominering: Fantastiskt roligt

Det är miljöpriset Baltic Clean Maritime Award i klassen Infrastruktur som nu nominerat Malmporten.

– Det är fantastiskt roligt och en ära, framförallt roligt för alla medarbetare som jobbar med de här projektet från 2012, säger Marielle Svan, enhetschef på infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.

Bakom priset står det internationella nätverket Baltic Sea Forum som består av företrädare från näringsliv, politik och myndigheter. Ledamöterna kommer bland annat från; Tyskland, Belgien, Polen, Norge, baltländerna, Ryssland Finland och Sverige.

Sedan flera år trafikeras Östersjön av en stor mängd fartyg från Europa och det sätter fokus på både miljö och säkerhet. Dessa faktorer bidrog till att priset instiftades 2013 i samarbete med EU-projektet Inno Ship och The Institute of Shipping Economics and Logistics.

Att Malmporten skulle innebära att fartygens bränsleförbrukning och utsläpp skulle minska med runt 40 procent, då det går att frakta mer malm per fartyg tror Marielle Svan är en bidragande orsak till nomineringen.

Den 14 juni kommer beslutet om vem eller vilka som vinner miljöpriset.