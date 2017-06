Folkfest när V75 gästade Boden

Under lördagen regnade det i Boden, och prognoserna visade också på regn under hela V75-tävlingarna. Men travpubliken behövde inte använda sina regnjackor då det var uppehåll under hela kvällen.

Publiken fick däremot inte se någon hemmaseger, men Petter Lundberg tog två andra platser. Och allra sist fick travpubliken se när stjärnhästen Propulsion tog miljonen i Norrbottens stora pris.