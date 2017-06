Kraftig minskning av björnstammen i Norrbotten

Under hösten uppskattades antalet björnar till 506, när en inventering gjordes 2010 uppskattades antalet björnar i Norrbotten till 760.

Inventeringen under förra året bygger på nästan 1 600 spillningsprov som allmänheten samlat in runt om i länet. Bland annat har prover skickats in från områden ovanför odlingsgränsen i större utsträckning än vid den tidigare inventeringen.

– Resultaten stämmer väl överens med den trend vi sett från björnobsen (en annan inventeringsmetod), konstaterar Jonas Kindberg, forskare vid Skandinviska björnprojektet, i ett pressmeddelande på länsstyrelsens hemsida.