Efter 32 år: Fritt fram för fiske

Detta efter att de olika medlemmarna i det här förvaltningsområdet äntligen kunnat enas.

Det handlar om Trångforsens fiskevårdsområdesförening, bestående av Hedens by, Vittjärvs by, Bodens by, Bodens kommun, Statens Vattenfall och Fortifikationsverket.

– Det är en möjlighet för alla och ett fritidsintresse som kan utvecklas. Det är ett så fint vattenområde, säger Tord Lindström, ordförande för förvaltningsområdet.