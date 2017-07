PSG-deltagare förstörde gräsmatta - formade hakkors

Ungdomarna har enligt den norska nättidningen Nordlys grävt i gräsmattan och format ett hakkors.

Enligt Nordlys har ungdomarna varit på träningsläger i Gammelstad och den vandaliserade gräsmattan upptäcktes när de åkte därifrån.

Ledare, föräldrar och barn från den norska klubben ska under gårdagskvällen ha åkt till Gammelstad för att be Gammelstads IF om ursäkt.