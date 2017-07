Bristande rutiner i samband med rymning

Enligt rutinerna ska personal som ska vistas med ungdomar vid ungdomshemmet ska inte vara själva, men när tre ungdomar rymde från Johannisberg brast rutinerna.

— I det här fallet var personen ensam vilket inte är enligt våra rutiner. Det här måste vi gå in och titta på, säger Krister Berglund som är biträdande institutionschef vid ungdomshemmet Johannisberg.

Ungdomarna som rymde återfanns senare av polisen efter en biljakt och transporterades sedan tillbaka till Johannisberg. Efter det inträffade har myndigheten Statens Institutionsstyrelse, som driver hemmet, vidtagit förändringar.

— Vi är mer personal nu än vad vi var i planeringen innan, just för att vi ska trygga säkerheten för både ungdomarna och personal under all tid på dygnet, säger Krister Berglund.

— Vi jobbar vidare med våra säkerhetsrutiner, varför de brast den här gången är jätte tråkigt. Men vi måste hitta orsakerna för det, säger han.