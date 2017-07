Gällivare kommun: Telefonväxeln igång men problem kvarstår

– Det går bra. Det tar ju sin tid sånt här, vi läser tillbaka data från säkerhetskopior. Det har pågått hela natten, säger Anders Skoglund, it-chef vid Gällivare kommun.

Kommunen har fått igång telefonväxeln, men allt är inte åtgärdat ännu.

– Det är ju våra verksamhetsystem, våra lagringar av dokument som vi nu håller på att läsa tillbaka. Vi räknar med att under dagen få igång en hel del av de större systemen, sedan kommer det här rulla på under morgondagen och säkert kommer det finnas efterarbete under helgen och kanske en bit under nästa vecka, säger han.

It-chefen menar att felet inte är av mänsklig faktor, utan det är ett osannolikt haveri och att internetleverantören kommunens haveri kan inte hända.

– Sannolikheten att man får sju rätt och två tilläggsnummer i Lotto är större, än att ett sånt här fel inträffar och ändå har det gjort det, säger it-chefen Anders Skoglund.