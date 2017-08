Piteå möter gammalt storlag i cupen

Piteå ligger för närvarande trea i division 2 medan Degerfors ligger i mitten av superettan.

Men Degerfors har totalt 29 allsvenska säsonger med två andraplatser på meritlistan och dessutom en mästartitel i Svenska cupen 1993.

Cupmatchen kommer att spelas på Piteås hemmaplan men datum är ännu inte fastställt.

Spelschema, andra omgången av Svenska cupen:

Härnösands FF - Östersund

IK Brage - Åtvidabergs FF

Tullinge TP FK - IK Frej Täby

Enskede IK - Gefle IF FF

Vasalund IF - Athletic Eskilstuna

IFK Aspudden-Tellus - Dalkurd

Karlstad BK - Örebro

Arameisk-Syrianska IF - IF Brommapojkarna

Sollentuna FF - Syrianska FC

Akropolis IF - Hammarby

Värmbols FC - AIK

Bollnäs GIF FF - IFK Norrköping FK

Piteå IF FF - Degerfors IF

Gamla Upsala SK - Djurgården

Carlstad United BK - IK Sirius FK

Torstorps IF - GIF Sundsvall

Assyriska IF i Norrköping - Trelleborgs FF

Skövde AIK - GAIS

Landvetter IS - IFK Göteborg

Nybro IF - Kalmar FF

Oskarshamns AIK - Helsingborgs IF

Hittarps IK - Varbergs BoIS FC

Lunds BK - Norrby IF

P4 Norrbotten

p4norrbotten@sverigesradio.se