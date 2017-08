Färre resenärer med Norrtåg mellan Kiruna och Luleå

– Dels hade vi väldigt mycket störningar i systemet under 2016. Det var någon rejäl köldknäpp och trafiken ställdes in under en period i januari, säger Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg.

Han tror att en annan faktor var att gruvbranschen och stålbranschen gick dåligt under fjolåret.

I fjol åkte 62 000 resenärer mellan Kiruna och Luleå, och det var alltså en rejäl minskning från 2015. I år ser Norrtåg däremot en ökning av antalet resenärer på samma sträcka.

Norrtåg kör även mellan Luleå och Umeå, men den trafiken har gått på sparlåga medan rälsen bytts ut mellan Boden och Bastuträsk. Olle Tiderman säger att rälsbytet blir klart i höst, och efter det ska bolaget starta med två turer om dagen till och från Umeå.

– Vi har tappat många resenärer på grund av det här, men där, samma sak där ser vi en efterfrågandeökning som ser väldigt positiv ut, säger Olle Tiderman.