Jumbosmäll i höstpremiären för Piteå IF

Tränare Stellan Carlsson var inte nöjd efter matchen när de rödklädda spelarna samlades i ringen efter de 92 spelade minuterna.

–Han var såklart inte nöjd med prestationen. Vi kan mycket bättre, var alldeles för dåliga i närkampsspelet helt enkelt, sa forwarden Madelen Janogy direkt efter matchen.

Och just närkamper var det gott om när serien nu vände om. Det smällde gång efter annan från båda lagen men när det väl handlade om chanser var det annorlunda fördelat.



Hemmalaget hade fler lägen men det var Göteborgarna som fick jubla när Adelina Engman behärskat rullade in 0-1. Ett mål som gjorde att de rödklädda släppt in fyra mål men bara producerat ett framåt de sex senaste matcherna.

– Jag vet faktiskt inte varför. Vi kommer till lägen men sätter inte bollarna. Det kan bero på självförtroende kanske, vi får ta och kolla på det, säger Madelen Janogy.

I nästa match väntar det ännu tuffare motstånd för Piteålaget som möter serieledande Linköpings FC på bortaplan.

– Det är bara knyta näven och visa vad vi egentligen kan. Vi ska ta tre poäng, säger forwarden.