Anna Mi Svedjekrans golvade juryn i Idol

Jakten på nya stjärnor har startat. I tv-programmet Idol dammsuger juryn just nu landet på sångtalanger.

I måndagens program fick man se hur det gick när folk provade lyckan inför juryn, i Skellefteå.

Anna Mi Svedjekrans, som presenterade sig lite försynt som "samisk, finsk och svensk", gick sedan vidare till att sjunga en hyllad cover av Dolly Partons I will always love you.

Här kan du höra hela intervjun och få ett smakprov på Anna Mi Svedjekrans underbara sångröst (till och med 29 september).