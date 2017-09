2017 är The Magnettes genombrottsår!

The Magnettes består av Sanna Kalla, Rebecka Digervall från Pajala och Tomas Bäcklund Thuneström från Boden. En trio med skickliga låtskrivare, textförfattare, artister och uppbackade av skivbolag, management, bokningsbolag och stylist.

Sanna Kalla och Rebecka Digervall är kompisarna som hållit ihop sedan grundskolan, kämpat hårt för att ta sig fram inom musikbranschen, lärt sig sina läxor, gått på sina nitar och framförallt – jobbar riktigt, riktigt hårt. ”Det är inte en tillfällighet att vi tror, och hoppas att 2017 blir The Magnettes år!” skrev vi på P4 Norrbotten i början av året och nu är det dags att följa upp detta.

Med låten Young & Wild, som är denna veckas färsking, tog de sig äntligen in på grannkanalen P3:s spellista och låg på A-rotation där hela sommaren. A-rotation betyder att den spelas tre gånger per dag. Samma spelfrekvens som våra färskingar får i P4 Norrbotten under den vecka de är färskingar. Nu hoppas vi på att få höra den mer i P4 så klart!

Med en gedigen mängd spelningar under året, albumet ”Ugly Youth” som släpptes i våras och en hit på P3 under sommaren går nu bandet in i en fullmatad höst.

Denna vecka är de Gästredaktörer i Musikguiden i P3 och helgen spenderar de med spelningar i Tyskland. Sedan blir det spelningar i Kanada och USA i oktober, England i november samt Europaturné i februari 2018.

Sanna Kalla medverkar i säsong 3 av Bastubaletten som sänds i början på 2018. Sanna och Rebecka medverkar också i TV-reality/vlogg-satsningen i SVT - Min Squad.

Dessutom skriver de på ett nytt album.