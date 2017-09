Gällivare centrum är under förändring och just nu är det en stor grop på platsen där det en gång fanns byggnader och bilparkeringar. Där ska det byggas ett stort bilgarage under jord och ett kunskapshus ovan jord. Det är en del av samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget.

Ett av husen som länge har stått i centrum flyttas till en ny plats i samhället.

Det handlar om restaurangen MD:s grill.