Majorov nära pallplats i Lombardy trophy

Han gick ut först av alla i tävlingen och åkte ett i princip felfritt program med rena landningar i såväl trippelaxel som i sin kvadruppel.

Poängen, 80.85, blev ändå just under det personbästa han satte under OS i Sotji. Majorov har bara ett par poäng upp till pallplats inför friåkningen.

Överlägsen ledare efter det korta programmet är silvermedaljören från VM 2017, Shoma Uno från Japan.

Lombardy Cup avgörs på lördag.