Strulet i Arvidsjaur: Flygplatsen kan bli utan flygtrafik

Från den 17 november saknar Nextjet, som bland annat trafikerar Arvidsjaur och Gällivare flygplatser, tillstånd att bedriva flygtrafik.

Bolaget har dessutom stämts av Konsumentombudsmannen, KO i Marknadsdomstolen. KO anser att bolaget bryter mot god marknadsföringssed och använder sig av marknadsföring som är vilseledande, då bolaget utelämnar information om att bolaget saknar tillstånd att flyga efter 17 november.

Trafikverket håller på med en upphandling av ett nytt bolag. Det kan vara i gång tidigast 14 december.



Nextjet har som ambition att få ordning på finanserna och komma in med en ansökan om ett nytt trafiktillstånd. Men något sådan ansökan har inte lämnats in till Transportstyrelsen.

Även om det skulle lämnas in de närmaste dagarna så hinner det sannolikt inte hinna prövas i så god tid att trafiken inte skulle påverkas.

Snart drar vintertestsäsongen i gång och biltestare från när och fjärran ska till A-kommunerna.

– Det är absolut sämsta tiden. Nu kommer man in i vår högsäsong. Bokningarna för den tiden brukar göras nu. Så även om en ny operatör skull ta över i mitten av november så är bokningarna i gång möjligen i januari, säger Ralf Lundberg.

Nu hoppas Ralf Lundberg att det ska komma en bra lösning. Ett bolag som inte packar ihop efter ett halvår.

– Vi vill känna en trygghet fram till nästa upphandling som är 2019.