Starkt internationellt intresse för datacenter i Norrbotten

För två år sedan gick Älvsbyns kommun in som delägare i säljbolaget the Node Pole i syfte att locka ett datacenter till kommunen. Nu etablerar sig the bitmining-företaget the Future of Mining i kommunen.

Patrik Öhlund, VD för säljbolaget the Node Pole, menar att en sådan satsning är viktig även för grannkommunerna.

– Det här stärker fyrkanten som kluster för high performance computing, det vill säga datorer som kräver mycket energi.

Patrik Öhlund menar att det finns ett internationellt intresse för att förlägga datacenter till Sverige och Norrbotten, särskilt sedan skatten på el till datacenter sänktes.

Han säger också att det kalla klimatet och möjligheten att tillhandahålla stora mängder ström gör Norrbotten särskilt lämpat för strömkrävande datacenteretableringar.

Ett avgörande steg, säger Patrik Öhlund, togs när Facebook valde att förlägga sina datahallar till Luleå.

– Facebook satte Norrbotten på kartan för datacenter, men det krävs fortfarande hårt arbete.

The Node Pole såldes tidigare i år till kraftbolagen Vattenfall och Skellefteåkraft.