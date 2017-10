Kraftig höjning av ledamöternas arvoden

Vid styrelsemötet i Kiruna beslutade Sametingets nytillsatta styrelse om arvoden till ledamöter och ordföranden i nämnderna. Tidigare har Sametingets ordförande, styrelseordförande, vice ordförande, nämnds- och rådsordföranden, samt ordföranden i kommittéer fått arvoden.

Men från och med första oktober får också Sametingets styrelseledamöter ersättning. Sametingets styrelseordförande Per Olof Nutti får ett inkomstbasbelopp på 61 500 kronor i månaden, eller 738 000 kronor per år. Medan de övriga ledamöterna i styrelsen får 24 600 kronor i månaden i arvode, eller 295 200 kronor per år, vilket är sammanlagt 1 771 200 kronor.

Tidigare styrelseordförande Håkan Jonsson i Jakt- och fiskesamerna vänder sig emot den stora ökningen för ledamöterna, även om han tycker att det är bra att man får lön om man arbetar.

- Jag är mest kritisk till att flera kommer ju att uppbära enorma arvoden, alltså vi pratar om flera hundra tusen, utan att egentligen ha något krav på att prestera någonting. Det tycker jag är otroligt märkligt.

Men för Lars-Miguel Utsi, som är styrelseledamot för Guovssonásti, handlar det om att kunna driva en aktiv politik.

- För att kunna göra det så måste vi ha fler människor i en aktiv roll i styrelsen. Då har vi beslutat att alla i styrelsen ska få ett månatligt arvode.

Senaste revideringen av arvodena i den förra styrelsen visade att dåvarande styrelseordförande Håkan Jonsson precis som Per Olof Nutti, hade 738 000 kronor per år, medan vice ordföranden Josefina Skerk hade 0,9 inkomstbasbelopp i månaden, vilket motsvarade 664 200 kronor i årslön.

Nuvarande viceordförande får dock inget extra, utan har samma arvode som övriga ledamöter. Det innebär att kostnaderna för de månadsarvoderade ökat med 1,1 miljoner, något som oppositionen alltså kritiserar. Men styrelseledamoten Lars-Miguel Utsi tycker att det är väl spenderade pengar.

- Vi måste ha större tryck i den folkvalda delen och vår möjlighet att driva hela Sametingets politik gentemot regering och myndigheter. Sedan förstår jag inte riktigt kritiken från oppositionen. Det här var också något som de pratade om i valdebatter och Håkan Jonsson sa tydligt att han vill se en styrelse som var helt arvoderad, säger Lars-Miguel Utsi.

De som är nämnds- eller rådsordförande får precis som tidigare 1,5 inkomstbasbelopp, eller 92 250 kronor, i fast arvode per år. Det här innebär att Lars-Miguel Utsi och Marita Stinnerbom i Guovssonásti, som både är styrelseledamöter och nämndsordföranden i Språknämnden respektive Rennäringsnämnden, var för sig får sammanlagt 387 450 kronor per år i arvode.

Övriga i styrelsen; Jan Rannerud i Vuovdega, Britt Sparrock i Samelandspartiet, Lars Wilhelm Svonni i Samiska Folkomröstningspartiet och Anders Kroik i Samerna får 295 000 kronor per år plus mötesarvoden.

Sametingets ordförande Paulus Kuoljok får 123 000 kronor i fast arvode, vilket är 2 inkomstbasbelopp. Dagsarvodena för Sametingets ledamöter är på 1 650 kronor per mötesdag, vilket inte ändrats sedan senaste uppdateringen som gällde från 2011.

En skillnad är dock att valnämndens ordförande Per Mikael Utsi, precis som övriga nämnders ordföranden, får 92 250 kronor per år hela mandatperioden, jämfört med 12 300 kronor året före valet, och 61 500 kronor under valåret för förre ordföranden.