Årets pristagare blir radioföljetong

När en ny nobelpristagare i litteratur tillkännages brukar arbetet inledas med att göra författarens verk tillgängligt för Sveriges radios lyssnare. Men så blir inte fallet i år.

– Det var lite högsta vinsten hos oss också. Redan för tio år sedan gjorde vi hans otroliga roman Never Let it Go, säger Kerstin Wixe.

Den kommer nu att sändas i 27 delar med start under nobelprisveckan. Radioföljetongen hörs i P1 och kommer även att finnas tillgänglig i appen Sveriges radio play.