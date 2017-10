Jazzinfluerad debut med Tinda Pantzare

I Strandvisa möts den blott 15-åriga Tindras röst med den etablerade musikern Dan Johanssons flygelhorn på ett spännande sätt. Detta ger låten en genuin, ungdomlig nerv som lutar sig mot fantastiska, improviserade melodislingor som fyller ut sångens pauser och förstärker låtens jazzighet.

Tindra Pantzare går just nu i nionde klass och har målet inställt på att komma in på Estetiska programmet. Drömmen är att kunna arbeta som sångerska i framtiden. Under första halvan av hösten har Tindra hunnit både uppträda under Kulturnatten i Luleå och i samband med att Luleå Kommun firade 77.000 invånare i Stadsparken. Och fler framträdanden av denna unga, lovande sångerska är att vänta. Nu närmast på fredag denna vecka i vår kanal, när hon gör sin spelning i direktsändning i sedvanlig Veckans Färsking-tradition.

Låten är skriven av Ulrika Vallgårda från Luleå och Tomas Hjerpe, en låtskrivarduo som var aktuella i Veckans Färsking med låten Om jag vågade i sent i våras. Dan Johansson är yrkesmusiker/jazzmusiker sedan 30 år tillbaka. Han spelar trumpet i Norrbotten Big Band, men på Strandvisa spelar han flygelhorn. Så här berättar han om låten Strandvisa:

”Jag fick en fil skickad till mig och då tänkte jag vilken kul låt att spela på och tyckte att det lät jättefint när Tindra sjöng. Hon har en supercharmig, fin röst och är tonsäker och artikulerar jättefint. Den där typen av låtar gillar jag att spela på så det var inte så mycket att fundera på."

När vi på P4 Norrbotten fick höra låten – och det spännande musikaliska mötet mellan Tindra och Dan nappade vi direkt. En färskare ”Färsking” än Tindra hittar vi inte och vi vill givetvis vara först att spela denna lovande debutant!