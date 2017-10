80-talsinfluerad pop i Veckans färsking

Joakim Lundgren från Sävast flyttade till Piteå för att läsa på Musikhögskolan och sedan bar det av till Stockholm och där blev han kvar. Joakim driver en studio i dag och spelar även i bandet Avakhan – och det är de som har gjort Veckans Färsking, låten Don't call me up.

Avakhan består av Frida Eckermann, Kristoffer Jonsson och Joakim Lundgren. Kristoffer, som är från Vilhelmina, och Joakim träffades i Piteå när de pluggade och Frida kommer från Höga Kusten. Tre av många inflyttade stockholmare.

Från att spelat smalare, jazzinspirerad musik med stora konstellationer på scenen bestämde de sig att banta bandet och musiken till mindre och enklare. Popbandet Avakhan var bildat och fick snabbt bra erbjudanden om livespelningar samt spelades på radio här hemma och även i England.

Avakhan gör radiovänlig popmusik med klara influenser av Blondie och annan pop från 80-talet.

Första singeln från kommande platta Just let go hamnade som utmanare på svensktoppen i mars tidigare i år och denna veckas färsking Don’t call me up är deras andra singel från kommande album. Två nya, starka singlar som helt klart ger mersmak!