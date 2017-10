Sorg och tröst i Alla helgons natt

Musiken till denna veckas färsking är skriven av Monica Åslund, bakom text står Ulf Boström och Marie Landström. Gänget bakom låten vill dock inte ställa sig själva i fokus utan vill att fokus ska ligga på låten i sig:

”Det här handlar inte om oss som har gjort den, utan den handlar om sången som vi tycker är fin och viktig. Det är en sång om sorg och tröst och om den vackra seden att tända ljus på våra gravar för att minnas de som gått före oss.”

Med solosång av Olle Strandberg, körer med Claudine Kunda, Martina Lundberg och Emmanuel Kunda som arrangerats av Monica Åslund samt ett orkesterarrangemang av Tomas Isacsson är detta ett gediget hantverk av några av Norrbottens främsta musikskapare och sångare, musiker. Och en norrbottensproduktion rakt igenom!

Hur låter det då? Ja, en viss känsla av finstämd jullåt infinner sig direkt samt en härlig klassisk schlagerkänsla. Denna låt har all potential att bli en klassiker kopplat till just denna tid på året. En låt om sorg och tröst. Men också en hyllning från upphovspersonerna till seden att tända ljus på alla gravar under allhelgonahelgen.