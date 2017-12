Per Ledin, 39 år, om varför han ska träna med SHL-laget Karlskrona

Ledin, som bor i Luleå, ska träna med Karlskrona nästa vecka, skriver klubben på sin hemsida.

--Per är en bra hockeyspelare och ledig just nu. Vi ska känna lite på varandra under veckan, helt förutsättningslöst. Ingenting är klart eller påskrivet, säger sportchef Patric Larsson.