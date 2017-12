Luleå/MSSK vann - trots storspel av AIK-målvakten

AIK från Solna var på besök i Piteå och såg bleka ut nästan hela den första perioden. Det var attack, attack och ännu en gång attack från Luleå/MSSK. Ramträffar, styrningar, skott i slottet, men AIK-målvakten Minatsu Murase storspelade.

Trots det lyckades AIK göra mål i den sista minuten under den första perioden, ett inspel från hörnet som slank in under Luleås målvakt Maria Omberg, avslutet från Elin Olovsson, vilket också var hennes första i SDHL. 1-0 till gästerna blev resultatet efter första perioden.

– AIK kämpade på och spela hårt i närkamperna, berättar Rebecca Stenberg.

I andra perioden skulle matchen väga fram och tillbaka. Ändå var det Luleå som hade de klara mållägena, bland annat hade Emma Nordin ett flertal lägen. Istället klev Anja Stiefel fram efter ett friläge och kvitterade matchen efter halva perioden spelat.

I den tredje perioden skulle det bli lite känsligare där vi fick två utvisningar för vardera lag. Det var norrbottningarna som ännu en gång skulle sätta högre press och skapa chanser, men allt gjordes bra förutom just det sista.

Luleå skulle ändå få göra matchens sista mål och det var genom Emma Nordin framför mål. Det var också hennes 20:e mål för säsongen.

– Vi har mycket puckinnehav, de har en stark landslagsmålvakt. Men en vinst är en vinst, vi är nöjda med det, säger Stenberg.

Hemmalaget vann skotten till slut med hela 65-16. Luleå har nu vunnit tre möten av tre möjliga mot AIK den här säsongen. Och håller sig fortsatt på en tredje plats i tabellen.