Snart ny amnesti för illegala vapeninnehavare

Under den senaste vapenamnestin fick polisen in 15 000 illegala skjutvapen och 26 ton ammunition. Av dem lämnades 2 000 vapen in till de fyra län som ingår i polisregion nord.

– Det är framför allt jaktvaken, ofta anträffade i dödsbo eller att någon fått ta över ett vapen utan tillstånd. Vi får också in handeldvapen och en liten andel automatvapen, säger Börje Öhman är presstalesperson för polisområde nord.

På Tullverket, som sedan amnestin år 2013 har beslagtagit 284 illegala skjutvapen, är man däremot skeptisk till vilken effekt en vapenamnesti kan ha på till exempel kriminella grupper och mängden gängskjutningar.

Den här siffran är en droppe i havet.

– Tittar man på antalet skjutningar har det definitivt inte minskat utan har snarare ökat de senaste två-tre åren, och även en ökad frekvens av illegala skjutvapen, säger Jonas Karlsson, sakkunnig vid Tullverkets brottsbekämpning.