Spelare från världslaget Lyon ansluter till Piteå

Det är den norska anfallaren Andrea Norheim, som de senaste 1½ åren tillhört Europas bästa klubblag, Lyon som skrivit på för Piteå. Kontraktet är skrivet på 1+1 år.

18-åriga Andrea Norheim har under 2017 även gjort två U 23-landskamper med Norge och tolv J 19-landskamper.

– Jag har hört mycket bra saker om Piteå, att klubben är bra att utveckla unga spelare. Jag är själv ung och i den delen av karriären då det är viktigt att få spela matcher på seniornivå för att kunna utvecklas och bli så bra fotbollsspelare som möjligt. Jag tror jag har möjlighet till det i Piteå. I förra veckan var jag upp och besökte Piteå och fick jättebra intryck av klubben och stan, säger Andrea Norheim.

Piteå IF DFF:s sportchef Leif Strandh skriver i pressmeddelandet att man med rekryteringen av Andrea Norheim har fyllt den sista platsen i truppen inför 2018.

– Vi får in en spännande forward som kommer passa in bra i det sätt Piteå ska spela. Vi hade en hög konkurrenssituation i alla lagdelar under det här året och med Andrea kommer den spetsas ännu mer. Nu ser vi fram emot att sätta igång efter nyår, skriver Leif Strand.