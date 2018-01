Tomas Holmström: Säger ledarna fula grejer sprids det direkt

Det finns namnkunniga tränare i båset under Armécupen som arrangeras i Boden under helgen. Förre NHL-spelaren Tomas Holmström tränar Piteås U15, som under förmiddagen inledde cupen med en förlust mot Boden.

Till P4 Norrbottens reporter Ann-Christine Wallner-Hoppe berättar Holmström om hur han försöker stärka spelarna i en förlust och hur ett lags ledarskap avspeglar sig i hur unga spelare låter på isen.