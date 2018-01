Stora skillnader i kultursatsningar

--Ja, kulturarvsarbetet är det stora skulle jag säga. Vi har en jätterik historia här i Haparanda vad gäller världskrigen och allt som händer längs en gräns. Det har också kopplat till att vi infört obligatoriska studiebesök i våra kulturarvsmiljöer för alla våra skolor, så att ingen flyttar härifrån utan att de har besökt alla våra kulturarvsmiljöer.

Och satsningen på flera olika typer av kulturella projekt i Haparanda involverar förutom flera satsningar på skolelever, exempelvis även utformningen av nya centrum och på att erbjuda återkommande konserter och teater till gränsstadens invånare.

I Haparanda ligger en medveten satsning sen flera år tillbaks på bland annat det lokala kulturarvet bakom, förklarar kommunens kulturchef Jytte Rydiger.

--Ja, kulturarvsarbetet är det stora skulle jag säga. Vi har en jätterik historia här i Haparanda vad gäller världskrigen och allt som händer längs en gräns. Det har också kopplat till att vi infört obligatoriska studiebesök i våra kulturarvsmiljöer för alla våra skolor, så att ingen flyttar härifrån utan att de har besökt alla våra kulturarvsmiljöer, förklarar Jytte Rydiger i Haparanda.

Under de senaste tio åren har Haparanda varit den kommun som ökat sin kostnader för kultursektorn mest räknat per invånare här i Norrbotten. Från 1164 kronor per invånare för tio år sen - upp till 1826 kronor per invånare för år 2016. Även Arjeplog utmärker ut sig i statistiken som samlats in av Myndigheten för Kulturanalys - på tio år har den lilla fjällkommunens kulturutgifter ökat från knappt 1600 kronor till allra högsta utgifterna per år och invånare på nästan 1900 kronor.

Kalix och Överkalix satsar alltså minst: med mindre hälften av det här summorna, och ligger på strax över 900 kronor respektive 700 kronor per invånare och år.

De två kommuner i Norrbotten som, enligt siffrorna som Sveriges Radio fått från Myndigheten från Kulturanalys, står för den största minskningen under 10-årsperioden är Luleå och Pajala - bland annat invigdes Kulturens hus för tio år sen och det är en förklaring i Luleå, enligt ansvariga.

I Haparanda finns många familjer som har ekonomin att gå ihop och för barnen i de familjen är skolbesöken på teater och konserter kanske de enda de kommer iväg på - som liten kommun har man ett särskilt ansvar, anser kulturchefen Jytte Rydiger.

– Kommunen har en viktig roll i en liten kommun som Haparanda och i vilken kommun som helst egentligen i samma storlek, att serva invånarna med kultur. Det finns inte tillräckligt med kommersiella aktörer att bidra, och då är det viktigt att kommunen går in och tar det ansvaret, tycker Haparanda kommuns kulturchef Jytte Rydiger.