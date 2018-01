Peder Fredricson vann Jerringpriset för andra året i rad

– Jag har haft ett bättre år 2017 rent prestationsmässigt än 2016, säger Fredricson till Radiosporten efter att ha tagit emot priset.

Peder Fredricson blir den sjunde idrottaren som vinner priset fler än en gång. Han sållar sig därmed till skaran Ingemar Stenmark, Annika Sörenstam, Magdalena Forsberg, Pernilla Wiberg, Gunde Svan, Sarah Sjöström och Ludmilla Engquist.

Peder Fredricson och hästen All In vann EM-guld på Ullevi i Göteborg i augusti efter stor dramatik. Efter att ha varit felfri igenom hela tävlingen så rev ekipaget tredje hindret från slutet. Publiken på Ullevi höll andan under de två sista hindren, som de klarade. Trots att de även fick ett tidsfel räckte det till guld med minsta marginal, 0,52 poäng på rätt sida.

– Att som sportsman få delta i ett mästerskap på hemmaplan tror jag är alla idrottares dröm, säger Fredricson i sitt tacktal.

Guldet var inte Fredricsons enda medalj i Göteborg. Han var även med i det svenska lag som tog silver i lagtävlingen.

Slutresultat Jerringpriset 2017 topp 3:

1 Peder Fredricson, ridsport 38%

2 Sarah Sjöström, simning 30%

3 Tove Alexandersson, orientering 16%

Fakta: Peder Fredricson

Ålder: 45.

Födelseort: Södertälje

Klubb: Österlens Ridklubb.

Främsta meriter: OS-silver i lag 2004, OS-silver individuellt 2016. EM-guld individuellt 2017, EM-silver i lag 2017.

Tidigare Jerringpris: 1 (2016).

10 senaste årens vinnare