Kärlekfull vänskap i Andreas Selbergs solodebut

Med influenser från den amerikanska singer/songwriter-världen solodebuterar Andreas under eget namn med singeln When I´m Yours.

When I´m Yours – en enkel och genial poplåt som snabbt letar sig in till lyssnarens hjärta. Låten handlar för Andreas om livet och gammal vänskap. Som bara blev vänskap och inget mer. Men att man alltid finns där för den personen.

Känns namnet igen? Andreas har spelat med bland andra The Groovies och har uppmärksammats en del även med sitt andra musikprojekt OAK som han driver tillsammans med sina vänner musikerna Ola Gustavsson & Kristoffer Åström.

Det är också vännen Kristoffer Åström som inspirerat Andreas till att skriva och det finns tydliga referenser både i text och musik till musikerkollegan. Med bra låtar, tydliga refränger och personliga texter vill han beröra på djupet. Vi ser fram emot att höra mer från Anderas Selberg!