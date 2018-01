Majorovs besked: Inget OS

Efter ett misslyckad kortprogram i helgens konståknings-EM såg det mörkt ut för Alexander Majorov i jakten på en OS-biljett. Men hoppet tändes efter ett nytt personligt rekord i det avslutande fria programmet.

Totalpoängen landande på 225,86 poäng, vilket gjorde att han slutade på sjunde plats.

Idag kom beskedet - Majorov får inte åka till OS i Pyeongchang. "No olympic ticket for me" skriver han på sin Twitter.

SOK kräver ett resultat som skulle räcka för en topp åtta-placering i OS. Vid de senaste årens världsmästerskap har åttan fått mellan 229,71 och 257,47 poäng – alltså högre poäng är vad Majorov fick under EM.

På VM i Helsingfors, Finland, förra året slutade Majorov på en 23:e plats. Vid de fyra senaste Europamästerskapen har han blivit elva. Vid EM 2013 nådde han sin hittills bästa placering i ett internationellt mästerskap, en sjätte plats. Hans personbästa i totalpoäng är 228,97.

Radiosporten har varit i kontakt med Majorov som bekräftar att han inte tilldelas en OS-plats av SOK, men vill inte ge ytterligare kommentarer.

Radiosporten har även sökt SOK och svenska konståkningsförbundet, men utan framgång.