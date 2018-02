Klart: Per Ledin återvänder till Luleå Hockey

Luleåprofilen Per Ledin återvänder hem och kommer att spela för Luleå Hockey resten av säsongen.

Han ersätter forwarden Gustav Rydahl som valt att lämna klubben för att få mer speltid.

Ledin har totalt sju säsonger bakom sig i Luleå sedan tidigare och vann CHL med klubben 2015.

Han har även representerat HV 71 och Färjestad samt varit en sväng i Nordamerika. De senaste säsongerna har han spelat i Schweiz och Österrike.

I december blev han klar för Karlskrona i SHL, men nu lämnar han alltså för SHL-konkurrenten Luleå.

– Vi vill gå in i avslutningen av säsongen med 14 forwards för att därigenom ha den bredd som behövs och här kommer Per Ledin passa in på ett bra sätt för Luleå Hockey. Med sin rutin vet han förutsättningarna och kommer ge järnet på träningarna och vara redo för spel när det blir aktuellt, säger Luleås sportchef Stefan "Skuggan" Nilsson på klubbens hemsida.