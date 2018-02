OS-guide torsdag: Tre Kronor premiärspelar

01.30 Alpint (d) storslalom första åket

Svenska åkare:

Sara Hector (startnummer 9)

Frida Hansdotter (16)

Estelle Alphand (22)

Svenska chanser: Det största svenska hoppet står till Sara Hector som slutade femma i den näst sista storslalomtävlingen innan OS. Men frågan är om den greppiga och torra snön i Sydkorea passar henne. Estelle Alphand och Frida Hansdotter kan placera sig topp-10 med bra åkning.

Favoriter: De två största favoriterna är:

* Tyskan Viktoria Rebenburg som tog OS-guld i storslalom 2010 och leder storslalomcupen den här säsongen.

* Fransyskan Tessa Worley. Worley är regerande världsmästare och vann OS-genrepet i grenen. Amerikanskan

Mikaela Shiffrin kommer säkerligen också vara med och utmana om medaljerna.

05.15 Alpint (d) storslalom, andra åket

07.30 Längdskidor (d) 10 km fristil

Svenska deltagare: Charlotte Kalla, Hanna Falk, Ingemarsdotter, Ebba Andersson.)

Favorit: Charlotte Kalla, enligt Torgny Mogren.

Utmanare: Jessica Diggins, Marit Björgen och Ragnhild Haga.

Torgny Mogrens tips

1) Charlotte Kalla

2) Jessica Diggins

3) Ragnhild Haga

Startlista, i urval

16 FALK Hanna, Sve

30 ANDERSSON Ebba, Sve

32 BJÖRGEN Marit, Nor

48 PARMAKOSKI Krista, Fin

50 HAGA Ragnhild, Nor

52 KALLA Charlotte, Sve (startar strax innan kl 08.00)

54 STADLOBER Teresa, Öst

56 DIGGINS Jessica, USA

58 OESTBERG Ingvild Flugstad, Nor

60 WENG Heidi, Nor

Så viktig är matchen:

Med tanke på att alla lag går vidare till slutspel skulle man kunna säga att den inte är jätteviktig. Samtidigt så är det bara gruppvinnarna och den bästa tvåan som går direkt till kvartsfinal (de andra får spela playoff). Och ska Sverige bli ett av dessa lag bör de vinna mot Norge.

Hur bra är Norge:

De ska inte underskattas. Att NHL-spelarna inte är med i OS är bra för ett lag som Norge, som inte har allt för många spelare i NHL. De har en stabil trupp, med ett par NHL-meriterade spelare – och framför allt många spelare som har firat stora triumfer i SHL. Men definitivt ett lag som Tre Kronor ska vinna mot.

Tre Kronors spelprogram

09.15 Skidskytte (d) distans

Svenskor: Hanna Öberg, Anna Magnusson, Mona Brorsson.

Fakta: De tävlande skjuter fyra gånger, först i liggande, sedan stående, liggande, stående. Totalt 20 skott. För varje bom får man 1 minuts tillägg i totaltiden.

Största svenska hoppet: Hanna Öberg som kom sjua i sprinten och femma i jaktstarten. Håller trenden i sig blir det medalj...

Men, enligt Radiosportens skidskyttereporter Bengt Skött är distansloppet inte hennes styrka. Anna Magnusson gör sin OS-debut.

Favorit: En som kan vinna dagens lopp, enligt Bengt Skött, är vitryskan Nadezhda Skardino som är säker i sitt skytte. Det behövs. Varje miss kostar 1 minut.

12.20 Skidskytte (h) 20 km distans

I måndags blev det silver för Sebastian Samuelsson. Nu blir det spännande att se vad han kan göra efter medaljglädjen.

Favoriter: Franska jaktstartsvinnaren Martin Fourcade och norrmannen Johannes Thingnes Bö.

Sverige vann sin första match, mot Danmark, med 9-3.

Vår curlingreporter Mats Fagerström: För damerna i Lag Hasselborg som växt rejält under de senaste åren finns goda chanser till medalj. Men precis som på herrsidan är det många som vill och kan ta medalj.

Kanada med skippern Rachel Homan tillsammans med Storbritannien och skippern Eve Muirhead som slog lag Hasselborg i EM-finalen i höstas och så går vi inte glömma bort värdlandet Sydkorea. Men medalj bör det bli.