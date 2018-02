Hattrickhjälten bakom Notvikens seger: "Vi var hetare idag"

Första perioden skulle bjuda på målchanser från båda lagen där det var fördel bortalaget. Trots detta lyckades Notviken ändå gå in i pausvila med en 1-0 ledning. Detta efter att My Grahn skjutit sig in i målprotokollet.

Den andra perioden skulle bli väldigt avgörande. Klockarberget lyckades kvitterade matchen efter bara 22 sekunder, men sedan skulle det bli uppvisning från Notviken och nummer elva, My Grahn. Efter 40 spelade minuter var ställningen 6-3 till hemmalaget. Där Grahn hade skjutit tre mål och en framspelning.

– Jag hade klubban med mig idag, och träffade mål, berättar My Grahn.

– Vi säger ändå i periodpausen att vi ska kämpa för att inte släppa in fler mål bakåt och för att vi ska kunna vinna matchen, säger Grahn.

I sista perioden spelade Notviken bara av matchen och lyckades också göra fler mål. Slutresultatet skulle till slut bli 9-3.

– Det känns jätteskönt och vi behövde verkligen de här poängen. Vi var hetare idag. Vi försöker tänka att varje poäng är viktig så vi går in i varje match för att försöka ta poäng, menar Grahn.

Innan intervjun berättade du att du åt omelett till frukost som din mamma gjorde. Var det anledningen till ditt hattrick eller var det bara magi runt din klubba?

– Nä, jag tror att det var lite magi, avslutar Grahn med ett gott skratt.

Det här var hemmalagets tredje seger för säsongen och den andra seger mot just Klockarberget. Notviken står sig fortsatt på en sjätteplats i tabellen med elva poäng.