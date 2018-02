Polisen knackar dörr i Pajala efter nattliga inbrott

En granne ringde in och anmälde att två män höll på att bryta sig in i ett huset bredvid och lyckades samtidigt skrämma bort tjuvarna.

I minst ett annat hus har man också haft inbrott. Eventuellt kan det handlar om fler inbrott, utöver de två på Åkerbärsstigen och Stenborgsvägen.

Även i Kiruna, på bostadsområdet Tuolluvaara, har polisen fått in anmälningar under natten om ett fullbordat inbrott och ett avvärjt inbrott.



Där handlade det om en husägare som vaknade tidigt på morgonen av att någon lyste in genom fönstret och efter detta hittade fotspår runt hela huset, dock utan att någon tycks ha brutit sig in.